Калужский минздрав разоблачил мифы о вакцинации от коронавируса

В Калужской области массовая вакцинация от коронавируса началась 18 января. На процедуру может записаться любой желающий. Подробнее о том, как сделать прививку от COVID-19, мы рассказывали здесь. А в четверг, 21 января, заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ ответил на часто задаваемые вопросы калужан.

Миф: «Меня заразят ковидом!»

- Векторная вакцина не подселяет коронавирус в чистом виде. Безвредный для человека и хорошо изученный аденовирус делают похожим на SARS-CoV-2 с помощью информации, взятой из генов, чтобы организм запомнил его и начал вырабатывать антитела.

Миф: «Это генное вмешательство может повлиять на гены, фертильность, возникновение рака!»

- Если бы это так работало, мы бы превращались в треску каждый раз, когда едим рыбу или в гигантскую туберкулезную палочку после вакцины БЦЖ.

Миф: «Могут быть последствия: высокая температура, болезнь, аллергия, смерть!»

- Паниковать не стоит. Более 75% привитых не почувствовали ничего. 15 - 20% один вечер потемпературили до 37,8, у остальных температура не поднималась выше 37.2 в течение пары вечеров. Это нормальная и естественная реакция организма во время выработки антител, так работает наша иммунная система. Когда мы едем на машине, двигатель нагревается, так же и тут - организм разогревается выполняет работу по обучению «солдат защиты организма» - антител.

Миф: «Вакцину изобрели за 4 месяца вместо 5 лет. Ничего хорошего не делается в 15 раз быстрее!»

- Вакцину изобретали за несколько лет до этого, потому что SARS-CoV-2 принципиально не отличается от других коронавирусов, над которыми работают ученые всего мира. Да, у нас нет информации, сколько могут держаться антитела после вакцинации, но, сколько бы они не держались, это лучше, чем в течение нескольких лет мониторить количество антител у добровольцев, не выпуская вакцину к людям. Ни один важный этап не был пропущен, все необходимые клинические испытания были проведены, есть публикации в медицинских журналах, принятые международным сообществом.

Вакцины западных производителей, которые как раз запускают ковид в организм, в отличие от российской, тоже сделаны по разработкам предыдущих лет. Это как будто ты всю жизнь учишься рисовать женские портреты и, когда тебе надо нарисовать мужской, не придется дополнительно переучиваться.

Миф: «У меня антитела, мне надо прививаться только через полгода/год!»

- Условие с антителами было актуально тогда, когда вакцин было мало и предназначались они для людей в зоне риска. Сейчас вакцин достаточно и лучше, конечно, закрепить полученные антитела вакцинированием. На реакцию организма это никак не повлияет!

Миф: «Я привился, но все равно надо носить маску - не хочу!»

- Рекомендация ношения масок не случайна. Во-первых, обучение антител – «солдат защиты организма» - занимает 2-3 недели, поэтому мы должны держать оборону от вируса.

Во-вторых, мы можем принести вирус на себе к своим близким и коллегам, хотя сами не заболеем, но вирус-диверсант будет атаковать наших незащищённых близких, которые ещё не привиты.

Не бойтесь вакцинации - вакцинация против ковида не ослабляет возможности организма бороться с другими болезнями.

По данным на 21 января в Калужской области выявлено 24 442 случая заболевания коронавирусом.

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