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159 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Калужской области за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.01.2021 11:00 0 878
159 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 24 442, сообщили в четверг, 21 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 154 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 22 338 калужан.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умерли 203 человека.

На лечении, по федеральным данным, остаются 1895 человек.

По всей России за сутки выявлены 21 887 случаев коронавируса. За весь период - 3 655 839. Выписан – 3 054 218. За последние сутки умерли 612 человек, за все время – 67 832.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 21 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 21 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 21 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.01.2021 11:00 0 878
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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