В Калужской области два человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области в среду, 20 января, подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 283, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 145 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 184 калужанина.
Новых умерших - двое. Скончались два 63-летних жителя Калуги. Всего региональный оперштаб сообщает о 203 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.
На лечении остаются, по региональным данным, 1896 человек.
В 20 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 362 (-15 к предыдущему дню),
- Обнинск – 159 (-9),
- Боровский район – 117 (-4),
- Козельский район – 112 (+5),
- Кировский район – 109 (-6),
- Малоярославецкий район – 106 (+3),
- Жуковский район – 101 (+3),
- Людиновский район – 86 (+2),
- Дзержинский район – 78 (+6),
- Ферзиковский район – 65 (+1),
- Сухиничский район – 64 (+3),
- Бабынинский район – 59 (+1),
- Тарусский район – 57 (+3),
- Думиничский район – 46 (0),
- Перемышльский район – 43 (+1),
- Юхновский район – 41 (+1),
- Жиздринский район – 39 (+2),
- Медынский район – 37 (+1),
- Спас-Деменский район – 35 (+1),
- Мосальский район - 34 (+5),
- Мещовский район – 30 (-2),
- Износковский район – 27 (+1),
- Хвастовичский район – 26 (+2),
- Ульяновский район – 23 (+1),
- Барятинский район – 22 (+3),
- Куйбышевский район – 18 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 января 2021 года.
Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.
Тем временем
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