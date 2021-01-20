В Калужской области два человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области в среду, 20 января, подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 283, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 145 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 184 калужанина.

Новых умерших - двое. Скончались два 63-летних жителя Калуги. Всего региональный оперштаб сообщает о 203 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.

На лечении остаются, по региональным данным, 1896 человек.

В 20 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 362 (-15 к предыдущему дню),

Обнинск – 159 (-9),

Боровский район – 117 (-4),

Козельский район – 112 (+5),

Кировский район – 109 (-6),

Малоярославецкий район – 106 (+3),

Жуковский район – 101 (+3),

Людиновский район – 86 (+2),

Дзержинский район – 78 (+6),

Ферзиковский район – 65 (+1),

Сухиничский район – 64 (+3),

Бабынинский район – 59 (+1),

Тарусский район – 57 (+3),

Думиничский район – 46 (0),

Перемышльский район – 43 (+1),

Юхновский район – 41 (+1),

Жиздринский район – 39 (+2),

Медынский район – 37 (+1),

Спас-Деменский район – 35 (+1),

Мосальский район - 34 (+5),

Мещовский район – 30 (-2),

Износковский район – 27 (+1),

Хвастовичский район – 26 (+2),

Ульяновский район – 23 (+1),

Барятинский район – 22 (+3),

Куйбышевский район – 18 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

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