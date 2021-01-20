В Калужской области за сутки 157 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 157 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 24 283, сообщили в среду, 20 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 145 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 184 калужанина.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умер 201 человек.

На лечении, по федеральным данным, остаются 1890 человек.

По всей России за сутки выявлены 21 152 случая коронавируса. За весь период - 3 633 952. Выписан – 3 027 316. За последние сутки умерли 597 человек, за все время – 67 220.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 20 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

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