В Калужской области за сутки от коронавируса умерли три человека, а не 11
Как мы уже рассказывали, в субботу, 16 января, федеральный оперативный штаб сообщил об 11 новых смертях от коронавируса в Калужской области за сутки. Однако позже калужское министерство здравоохранения заявило, что эта информация ошибочна.
Региональный Минздрав объяснил, что данная цифра появилась в связи с техническим сбоем в ковид-регистре.
- В действительности за прошедшие сутки, по данным регионального Минздрава, в Калужской области умерло 3 человека, - подчеркнули в министерстве. - Для исправления сбоя и обновления информации в официальных публичных источниках потребуется некоторое время. Приносим свои извинения за произошедший инцидент.
Ранее федеральный оперштаб сообщал, что за последнюю неделю количество заболевших ковидом в нашем регионе выросло на 5%.
Тем временем
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