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В Калужской области за неделю количество заболевших коронавирусом выросло на 5%

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 16.01.2021 08:01 2 1141
В Калужской области за неделю количество заболевших коронавирусом выросло на 5%

За неделю, с 9 по 15 января, в Калужской области выявлено 1103 случая заболевания коронавирусом. Прирост за семь дней составил около 5%, сообщили в субботу, 16 января, в федеральном оперативном штабе.

Всего в Калужской области выявлено на данный момент 23 479 случаев COVID-19.

Показатели прироста за неделю в нашей области сопоставимы с данными других областей Центрального федерального округа. Те же 5% зафиксированы в Москве, Брянской, Белгородской, Орловской, Ивановской, Курской, Рязанской областях.

Наибольший прирост подтвержден за этот период в Липецкой и Тверской областях – по 7%. Меньше всего пациентов прибавилось в Костромской области – 3%.

Данные федерального оперативного штаба по прирост заболевших коронавирусом на 16 января 2020 года.

Данные федерального оперативного штаба по прирост заболевших коронавирусом на 16 января 2020 года.

Тем временем

Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 16.01.2021 08:01 2 1141
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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