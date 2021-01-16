В Калужской области за неделю количество заболевших коронавирусом выросло на 5%

За неделю, с 9 по 15 января, в Калужской области выявлено 1103 случая заболевания коронавирусом. Прирост за семь дней составил около 5%, сообщили в субботу, 16 января, в федеральном оперативном штабе.

Всего в Калужской области выявлено на данный момент 23 479 случаев COVID-19.

Показатели прироста за неделю в нашей области сопоставимы с данными других областей Центрального федерального округа. Те же 5% зафиксированы в Москве, Брянской, Белгородской, Орловской, Ивановской, Курской, Рязанской областях.

Наибольший прирост подтвержден за этот период в Липецкой и Тверской областях – по 7%. Меньше всего пациентов прибавилось в Костромской области – 3%.

Данные федерального оперативного штаба по прирост заболевших коронавирусом на 16 января 2020 года.

Тем временем

Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.

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