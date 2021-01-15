В Калужской области массовая вакцинация от коронавируса начнется 18 января

С понедельника, 18 января, в Калужской области начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих. Об этом вечером 15 января объявил губернатор Владислав ШАПША.

- Более 1000 калужан уже сделали прививку. Это учителя, врачи, соцработники, - отметил глава региона. - Мы должны были защитить их в первую очередь, ведь они больше других рискуют заразиться. Подавляющее большинство людей, которые уже вакцинировались, перенесли ее хорошо. В редких случаях наблюдается небольшое повышение температуры и дискомфорт в месте укола, но все это быстро проходит.

Владислав Шапша, ссылаясь на врачей, говорит, что сейчас вирус люди переносят тяжелее, все больше тревожных новостей по поводу новых штаммов коронавируса.

- Это говорит о том, что вакцинация – единственный способ защититься от смертельного вируса. И сейчас такая возможность есть у каждого, - подчеркнул губернатор.

Напомним, первые крупные партии вакцины «Спутник V» поступили в Калужскую область еще в декабре. В ближайшее время объемы поставок будут увеличены.

Кто сможет сделать прививку от коронавируса в Калужской области?

Люди в возрасте с 18 лет и старше, не имеющие медицинских противопоказаний.

Какая вакцина применяется?

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), произведенным ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

Как записаться на прививку от коронавируса в Калужской области?

Через Единую регистратуру Калужской области по телефону *040.

На сайте Регистратура40.рф.

Через Единый портал государственных услуг.

В какое время можно сделать прививку?

Прививочные кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00 без выходных.

Также будут организованы выездные бригады для предприятий.

Где можно сделать прививку от коронавируса в Калужской области?

Городская больница №5 в Калуге, ул. Комарова, 4; ул. Никитина, 3.

Городская клиническая больница №4 в Калуге, Грабцевское шоссе, 43б; ул. Социалистическая, 2а.

Калужская областная клиническая больница, ул. Вишневского, 1.

Городская поликлиника в Калуге, ул. Московская, 247.

КБ №8 в Обнинске, пр. Ленина, 85.

Центральная районная больница в Малоярославце, ул. Чистовича, 38.

Центральная районная больница в Боровске, ул. 1 Мая, 51.

Центральная районная больница в Бабынино, ул. Молодежная, 11.

Центральная районная больница в Жукове, ул. Ленина, 96.

Центральная районная больница в Тарусе, ул. Либкнехта, 16.

Центральная межрайонная больница №1 в Кирове, ул. Энгельса, 1.

Центральная межрайонная больница №2 в Людиново, ул. Лясоцкого, 107.

Центральная межрайонная больница №3 в Козельске, ул. Маркса, 61а.

Центральная межрайонная больница №4 в Юхнове, ул. Братьев Луканиных, 66.

Центральная межрайонная больница №5 в Сухиничах, ул. Ленина, 94.

Центральная межрайонная больница №6 в Кондрово, ул. Ленина, 86.

Центральная районная больница в Хвастовичах, ул. Павлова, 4.

- После вакцинации необходимо соблюдать противоэпидемические мероприятия, носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, - подчеркивают в правительстве Калужской области.

На 15 января в Калуге и области выявлено 23 479 случаев коронавируса. Лечиться сейчас продолжают 1859 человек.