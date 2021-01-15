153 новых случая коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки
В Калужской области в пятницу, 15 января, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 479, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 155 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 21 422 калужанина.
В списке умерших теперь 198 человек. За последние сутки подтвердили четыре новых летальных случая - скончались 62-летний житель Козельского района, 71-летний пациент из Думиничского района, 74-летний больной из Перемышльского района и 83-летний житель Малоярославецкого района.
На лечении остаются 1859 человек.
В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 344 (+11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 157 (-3),
- Боровский район – 118 (-2),
- Кировский район – 115 (+3),
- Козельский район – 111 (+3),
- Малоярославецкий район – 109 (+4),
- Жуковский район – 95 (-2),
- Людиновский район – 90 (0),
- Дзержинский район – 81 (-6),
- Ферзиковский район – 74 (+2),
- Сухиничский район – 70 (+2),
- Бабынинский район – 63 (+1),
- Тарусский район – 56 (-1),
- Думиничский район – 54 (+2),
- Перемышльский район – 48 (+2),
- Юхновский район – 44 (+4),
- Жиздринский район – 37 (+2),
- Медынский район – 30 (-3),
- Спас-Деменский район – 26 (-2),
- Мещовский район – 25 (-2),
- Мосальский район - 24 (-2),
- Износковский район – 22 (-3),
- Хвастовичский район – 20 (-3),
- Ульяновский район – 17 (-5),
- Барятинский район – 15 (-5),
- Куйбышевский район – 14 (-3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.
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