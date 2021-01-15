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В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.01.2021 11:00 0 2070
В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 198 человек, сообщили в пятницу, 15 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 479.

За последние сутки выздоровели 155 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 21 422 калужанина.

На лечении остаются 1859 человек.

По всей России за сутки выявлено 24 715 случаев коронавируса. За весь период - 3 520 531. Выписано – 2 909 680. За последние сутки умерли 555 человек, за все время – 64 495.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

UPD. Cкончались 62-летний житель Козельского района, 71-летний пациент из Думиничского района, 74-летний больной из Перемышльского района и 83-летний житель Малоярославецкого района.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 344 (+11 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 157 (-3),
  • Боровский район – 118 (-2),
  • Кировский район – 115 (+3),
  • Козельский район – 111 (+3),
  • Малоярославецкий район – 109 (+4),
  • Жуковский район – 95 (-2),
  • Людиновский район – 90 (0),
  • Дзержинский район – 81 (-6),
  • Ферзиковский район – 74 (+2),
  • Сухиничский район – 70 (+2),
  • Бабынинский район – 63 (+1),
  • Тарусский район – 56 (-1),
  • Думиничский район – 54 (+2),
  • Перемышльский район – 48 (+2),
  • Юхновский район – 44 (+4),
  • Жиздринский район – 37 (+2),
  • Медынский район – 30 (-3),
  • Спас-Деменский район – 26 (-2),
  • Мещовский район – 25 (-2),
  • Мосальский район - 24 (-2),
  • Износковский район – 22 (-3),
  • Хвастовичский район – 20 (-3),
  • Ульяновский район – 17 (-5),
  • Барятинский район – 15 (-5),
  • Куйбышевский район – 14 (-3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.01.2021 11:00 0 2070
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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