В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 198 человек, сообщили в пятницу, 15 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 479.

За последние сутки выздоровели 155 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 21 422 калужанина.

На лечении остаются 1859 человек.

По всей России за сутки выявлено 24 715 случаев коронавируса. За весь период - 3 520 531. Выписано – 2 909 680. За последние сутки умерли 555 человек, за все время – 64 495.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

UPD. Cкончались 62-летний житель Козельского района, 71-летний пациент из Думиничского района, 74-летний больной из Перемышльского района и 83-летний житель Малоярославецкого района.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 344 (+11 к предыдущему дню),

Обнинск – 157 (-3),

Боровский район – 118 (-2),

Кировский район – 115 (+3),

Козельский район – 111 (+3),

Малоярославецкий район – 109 (+4),

Жуковский район – 95 (-2),

Людиновский район – 90 (0),

Дзержинский район – 81 (-6),

Ферзиковский район – 74 (+2),

Сухиничский район – 70 (+2),

Бабынинский район – 63 (+1),

Тарусский район – 56 (-1),

Думиничский район – 54 (+2),

Перемышльский район – 48 (+2),

Юхновский район – 44 (+4),

Жиздринский район – 37 (+2),

Медынский район – 30 (-3),

Спас-Деменский район – 26 (-2),

Мещовский район – 25 (-2),

Мосальский район - 24 (-2),

Износковский район – 22 (-3),

Хвастовичский район – 20 (-3),

Ульяновский район – 17 (-5),

Барятинский район – 15 (-5),

Куйбышевский район – 14 (-3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

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