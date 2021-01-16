В Калужской области 11 человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 11 новых смертей от коронавируса. Это рекордный показатель за один день. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 209 человек, сообщили в субботу, 16 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 638.

За последние сутки выздоровели 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 21 579 калужан.

На лечении остаются 1850 человек.

По всей России за сутки выявлено 24 092 случая коронавируса. За весь период - 3 544 623. Выписан – 2 936 991. За последние сутки умерли 590 человек, за все время – 65 085.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 16 января 2021 года.

Ранее федеральный оперштаб сообщал, что за последнюю неделю количество заболевших ковидом в нашем регионе выросло на 5%.

Тем временем

Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.

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