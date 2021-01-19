В Калужской области 73 учителя и два ученика заразились коронавирусом

В школах Калужской области коронавирусом болеют 73 учителя и два ученика. Об этом в понедельник, 18 января, на заседании оперативного штаба сообщил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

По его информации, в настоящее время на больничном находятся 454 педагога. Из них 235 больны ОРВИ, 73 - COVID-19.

- Это не более 4% учителей, - отмечают в правительстве региона. - Новой коронавирусной инфекцией также заболели два учащихся. Поэтому на дистанционное обучение переведены два класса в двух школах Обнинска. В вузах и учреждениях среднего профессионального образования ситуация стабильная.

Тем временем

В Калужской области планируют прививать от коронавируса в торговых центрах. Подробности.