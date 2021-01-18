В Калужской области планируют прививать от коронавируса в торговых центрах

С понедельника, 18 января, в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Попасть на прививку может любой желающий. Для этого нужно позвонить по телефону *040 либо записаться в интернете – на Госуслугах либо сайте регистратура40.рф.

По сообщению заместителя губернатора Константина Горобцова, в настоящее время в регион поступило 11 600 доз вакцины, которая распределяется по медучреждениям. Создано 20 прививочных участков. На одном из них будут вакцинировать жителей Обнинска. При необходимости прививочные кабинеты откроют в крупных торговых центрах Калуги и Обнинска, а также в зданиях Калужской областной филармонии и кинотеатра «Центральный».

- В ближайшие дни будут собираться заявки от предприятий и организаций региона, работники которых смогут пройти вакцинацию по графику, - подчеркивают в правительстве региона.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рекомендовал организовать эту работу таким образом, чтобы каждый житель области имел возможность привиться и не стоять в очереди.

- В прошлом году у нас был хороший опыт по вакцинации населения против гриппа, - отметил он. - Высоких показателей удалось достичь с помощью выездных мобильных пунктов. Сейчас перед вами стоит такая же задача.

Ранее, напомним, в министерстве здравоохранения Калужской области называли список медицинских учреждений, в которых будет проходить вакцинация от коронавируса.

Также Минздрав опубликовал список противопоказаний для вакцинации.

Анализы на антитела перед прививкой пациентам делать не будут.

На 18 января в Калужской области выявлено 23 966 случаев заболевания ковидом.

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