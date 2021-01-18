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Калужский Минздрав назвал главные противопоказания для вакцинации от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 18.01.2021 07:45 2 1756
Калужский Минздрав назвал главные противопоказания для вакцинации от коронавируса

С понедельника, 18 января, в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Бесплатные прививки будут делать российской вакциной «Спутник V» все желающим старше 18 лет. Записаться на процедуру можно по телефону *040, через Госуслуги либо на сайте регистратура40.рф.

В то же время министерство здравоохранения Калужской области опубликовало список противопоказаний для вакцинирования от коронавируса. Прививку нельзя делать:

  • при острых инфекционных заболеваниях и обострениях хронической соматической патологии;
  • в случае аллергических реакциях к компонентам вакцины;
  • во время беременности и при кормлении грудью;
  • при тяжёлых аллергических реакциях в анамнезе;
  • если у вас есть туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ, перенесенный в течение года острый коронарный синдром или инсульт, а также если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребенка.

Анализ на антитела перед вакцинированием в Калужской области будут делать не всем. Вот как это объяснили в Минздраве:

- При наличии положительного эпиданамнеза - контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней -  и у переболевших COVID-19 более шести месяцев назад, проводится тестирование: исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 или крови с проведением исследования на наличие антител IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2. Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не прививаются. К вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинированию. В день проведения I этапа вакцинации перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача при наличии результатов лабораторных исследований с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением Формы информированного добровольного согласия. Вас осмотрит терапевт непосредственно перед вакцинацией. Если вы здоровы - заранее посещать терапевта нет необходимости. Вакцинация будет проходить в прививочном кабинете. Потоки больных и здоровых пациентов в больнице должны быть разделены. А также должны соблюдаться все противоэпидемические правила.

Калужские врачи также пояснили, что ни одной смерти в результате вакцинации «Спутником V» не зарегистрировано.

- Вакцины, прошедшие государственную регистрацию и официально разрешенные к применению, безопасны - этот факт признан регистрирующим органом, выдающим разрешение на их применение, - говорят в Минздраве. - Вакцинация против одного заболевания не ослабляет иммунный ответ человека на другое заболевание. Вакцинация не создает какие-либо дополнительные риски для человека, который был в контакте с инфекционным больным или находится в инкубационном периоде заболевания. По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться у лечащего врача. В России всего порядка двух десятков случаев, когда люди заболели COVID, и это ассоциировано с вакциной. Но говорить, что они были вакцинированы и заболели COVID - не некорректно: большинство из этих людей не получили второго компонента вакцины, не получили полноценно выработанного иммунитета. Если вы вакцинировались и заболели между первой и второй фазой вакцинации, то, к сожалению, вакцина даже не успела вызвать реакцию иммунного ответа.

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Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 18.01.2021 07:45 2 1756
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
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