В Калужской области за сутки 163 человека заразились коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили 163 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 23 966, сообщили в понедельник, 18 января, в федеральном оперативном штабе.
Выздоровел еще 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 21 891 калужанин.
Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав в субботу признался в ошибке и настаивал, что на данный момент умер 201 человек.
На лечении остаются 1866 человек.
По всей России за сутки выявлено 22 857 случаев коронавируса. За весь период - 3 591 066. Выписан – 2 978 764. За последние сутки умер 471 человек, за все время – 66 037.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 18 января 2021 года.
Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.
Тем временем
Калужский Минздрав назвал главные противопоказания для вакцинации от коронавируса. Подробности.
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