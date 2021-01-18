В Калужской области за сутки 163 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 163 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 23 966, сообщили в понедельник, 18 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровел еще 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 21 891 калужанин.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав в субботу признался в ошибке и настаивал, что на данный момент умер 201 человек.

На лечении остаются 1866 человек.

По всей России за сутки выявлено 22 857 случаев коронавируса. За весь период - 3 591 066. Выписан – 2 978 764. За последние сутки умер 471 человек, за все время – 66 037.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 18 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

Тем временем

Калужский Минздрав назвал главные противопоказания для вакцинации от коронавируса. Подробности.

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