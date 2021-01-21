В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области в четверг, 21 января, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 442, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 154 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 22 338 калужан.
Новых умерших - двое. Скончались 84-летний житель Обнинска и 38-летний пациент из Жуковского района. Всего региональный оперштаб сообщает о 205 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.
На лечении остаются, по региональным данным, 1899 человек.
В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 361 (-1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 157 (-2),
- Боровский район – 110 (-7),
- Козельский район – 106 (-6),
- Кировский район – 103 (-6),
- Малоярославецкий район – 100 (-6),
- Жуковский район – 99 (-2),
- Людиновский район – 83 (-3),
- Дзержинский район – 80 (+2),
- Ферзиковский район – 73 (+8),
- Сухиничский район – 65 (+1),
- Бабынинский район – 60 (+1),
- Тарусский район – 54 (-3),
- Думиничский район – 51 (+5),
- Перемышльский район – 47 (+4),
- Юхновский район – 44 (+3),
- Жиздринский район – 42 (+3),
- Медынский район – 39 (+2),
- Спас-Деменский район – 37 (+2),
- Мосальский район - 35 (+1),
- Мещовский район – 31 (+1),
- Износковский район – 28 (+1),
- Хвастовичский район – 26 (0),
- Ульяновский район – 25 (+2),
- Барятинский район – 23 (+1),
- Куйбышевский район – 20 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 января 2021 года.
Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.
Тем временем
Калужский минздрав разоблачил мифы о вакцинации от коронавируса. Подробности.
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