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В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.01.2021 17:22 0 930
В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области в четверг, 21 января, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 442, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 154 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 22 338 калужан.

Новых умерших - двое. Скончались 84-летний житель Обнинска и 38-летний пациент из Жуковского района. Всего региональный оперштаб сообщает о 205 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.

На лечении остаются, по региональным данным, 1899 человек.

В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 361 (-1 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 157 (-2),
  • Боровский район – 110 (-7),
  • Козельский район – 106 (-6),
  • Кировский район – 103 (-6),
  • Малоярославецкий район – 100 (-6),
  • Жуковский район – 99 (-2),
  • Людиновский район – 83 (-3),
  • Дзержинский район – 80 (+2),
  • Ферзиковский район – 73 (+8),
  • Сухиничский район – 65 (+1),
  • Бабынинский район – 60 (+1),
  • Тарусский район – 54 (-3),
  • Думиничский район – 51 (+5),
  • Перемышльский район – 47 (+4),
  • Юхновский район – 44 (+3),
  • Жиздринский район – 42 (+3),
  • Медынский район – 39 (+2),
  • Спас-Деменский район – 37 (+2),
  • Мосальский район - 35 (+1),
  • Мещовский район – 31 (+1),
  • Износковский район – 28 (+1),
  • Хвастовичский район – 26 (0),
  • Ульяновский район – 25 (+2),
  • Барятинский район – 23 (+1),
  • Куйбышевский район – 20 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 января 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

Тем временем

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Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.01.2021 17:22 0 930
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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