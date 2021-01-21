В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области в четверг, 21 января, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 442, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 154 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 22 338 калужан.

Новых умерших - двое. Скончались 84-летний житель Обнинска и 38-летний пациент из Жуковского района. Всего региональный оперштаб сообщает о 205 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.

На лечении остаются, по региональным данным, 1899 человек.

В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 361 (-1 к предыдущему дню),

Обнинск – 157 (-2),

Боровский район – 110 (-7),

Козельский район – 106 (-6),

Кировский район – 103 (-6),

Малоярославецкий район – 100 (-6),

Жуковский район – 99 (-2),

Людиновский район – 83 (-3),

Дзержинский район – 80 (+2),

Ферзиковский район – 73 (+8),

Сухиничский район – 65 (+1),

Бабынинский район – 60 (+1),

Тарусский район – 54 (-3),

Думиничский район – 51 (+5),

Перемышльский район – 47 (+4),

Юхновский район – 44 (+3),

Жиздринский район – 42 (+3),

Медынский район – 39 (+2),

Спас-Деменский район – 37 (+2),

Мосальский район - 35 (+1),

Мещовский район – 31 (+1),

Износковский район – 28 (+1),

Хвастовичский район – 26 (0),

Ульяновский район – 25 (+2),

Барятинский район – 23 (+1),

Куйбышевский район – 20 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

Тем временем

Калужский минздрав разоблачил мифы о вакцинации от коронавируса. Подробности.

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