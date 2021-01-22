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Как записаться на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2021 17:18 16 715
Как записаться на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»

Как мы уже рассказывали, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. К пятнице прививку уже сделали 5144 человека.

Записаться на прививку можно по телефону *040, а также через «Госуслуги». Министерство здравоохранения Калужской области подготовило инструкцию, как записаться на вакцинацию от COVID-19 через Единый портал государственных услуг. Публикуем ее полностью.

Войдите в личный кабинет. В сроке поиска введите название услуги «Запись на прием к врачу», выберите данную услугу.

На открывшейся странице нажмите кнопку «Записаться» в правой части страницы.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

Если ваш профиль заполнен полностью, то все данные появятся автоматически, если нет, то необходимо заполнить недостающие строки. Нажмите кнопку «Далее»

Как записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

При выборе лечебно-профилактического учреждения необходимо из имеющегося списка выбрать то учреждение, перед названием которого стоит фраза «Вакцинация от COVID-19». Для этого, в строке поиска введите слово «вакцинация» и выберите удобную для Вас медицинскую организацию из появившегося списка (Сначала выберите учреждение в списке слева, нажмите на выбранное учреждение – оно появится на карте справа. Нажмите на кнопку «Выбрать»).

Как записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

В строке выбора медицинской услуги выбираем «Вакцинация от COVID-19».

Как записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

В строке выбора врача выбираем «Кабинет вакцинации COVID-19».

Как записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

Выбираем удобные дату и время, нажимаем на соответствующую им кнопку.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

Подтверждаем свою запись, нажав на кнопку «Да, подтверждаю».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2021 17:18 16 715
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
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