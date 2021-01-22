Как записаться на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»

Как мы уже рассказывали, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. К пятнице прививку уже сделали 5144 человека.

Записаться на прививку можно по телефону *040, а также через «Госуслуги». Министерство здравоохранения Калужской области подготовило инструкцию, как записаться на вакцинацию от COVID-19 через Единый портал государственных услуг. Публикуем ее полностью.

Войдите в личный кабинет. В сроке поиска введите название услуги «Запись на прием к врачу», выберите данную услугу.

На открывшейся странице нажмите кнопку «Записаться» в правой части страницы.

Если ваш профиль заполнен полностью, то все данные появятся автоматически, если нет, то необходимо заполнить недостающие строки. Нажмите кнопку «Далее»

При выборе лечебно-профилактического учреждения необходимо из имеющегося списка выбрать то учреждение, перед названием которого стоит фраза «Вакцинация от COVID-19». Для этого, в строке поиска введите слово «вакцинация» и выберите удобную для Вас медицинскую организацию из появившегося списка (Сначала выберите учреждение в списке слева, нажмите на выбранное учреждение – оно появится на карте справа. Нажмите на кнопку «Выбрать»).

В строке выбора медицинской услуги выбираем «Вакцинация от COVID-19».

В строке выбора врача выбираем «Кабинет вакцинации COVID-19».

Выбираем удобные дату и время, нажимаем на соответствующую им кнопку.

Подтверждаем свою запись, нажав на кнопку «Да, подтверждаю».