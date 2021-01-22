В Калужской области 5144 человека сделали прививку от коронавируса за пять дней

По данным на пятницу, 22 января, в Калужской области прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V» сделали 5144 человека. Еще 560 человек уже успели получить и вторую дозу, которая вводится через 21 день после первой. На данный момент в наше регион поступило 13 232 дозы вакцины.

Как мы уже рассказывали, массовая вакцинация от COVID-19 в Калужской области началась 18 января.

- В медицинских организациях региона имеется необходимое морозильное оборудование для хранения вакцины - морозильники и морозильные камеры, холодильники, специальные медицинские сумки и термоконтейнеры, укомплектованные хладоэлементами и термоиндикаторами, - сообщает пресс-служба правительства. - В ближайшее время их количество будет увеличено. На приобретение оборудования из областного бюджета выделены дополнительные средства.

В области открыто 19 пунктов вакцинации, которые работают ежедневно с 8 до 20 часов. Планируется к открытию еще 21 пункт. Сформировано три мобильных пункта и 26 выездных медицинских бригад. Дополнительно будет создано еще 20 таких бригад.

18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? Да, в ближайшее время Собираюсь, но позже Уже сделал У меня противопоказания для вакцинации Я уже переболел коронавирусом Пока не решил Не буду делать Голосование заканчивается 31/01/2021

Где и как можно записаться на вакцинацию от коронавируса в Калужской области, мы рассказывали здесь.

Всего в Калужской области планируют в течение года привить от коронавируса 440 тысяч жителей.

Тем временем

Калужский Минздрав назвал главные противопоказания для вакцинации от коронавируса. Подробности.