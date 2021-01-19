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В Калужской области планируют привить от коронавируса 440 тысяч жителей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.01.2021 08:01 0 221
В Калужской области планируют привить от коронавируса 440 тысяч жителей

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 18 января, в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ в ходе прямой линии сообщил, что она будет проходить в течение года. Планируется, что прививки сделают 440 тысяч жителей региона. Это около 44% от всего населения области.

- Такая установка федерального Минздрава и Роспотребнадзора, - подчеркнул Цкаев. - Дальше будет зависеть от эпидситуации.

По его словам, пока неизвестно, нужно ли будет делать прививку от коронавируса каждый год.

Тем, кто уже привился, через Госуслуги можно будет получить сертификат привитого. Этот документ уже требуют многие страны при пересечении границы.

Также Цкаев пояснил, что в Калуге смогут пройти вакцинацию и иногородние. Место регистрации не будет иметь значения.

Ранее мы рассказывали, как записаться на прививку от коронавируса и где их будут делать.

Также Минздрав опубликовал список противопоказаний для вакцинации.

В Калуге планируют прививать от ковида даже в торговых центрах.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.01.2021 08:01 0 221
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение алан цкаев
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18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
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