В Калужской области за сутки подтверждены 153 новых случая заболевания коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 153 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии выросло до 26 287, сообщили KP40 во вторник, 2 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 148 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 986 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 человек.

На лечении остаются 2083 человека.

По всей России за сутки выявлены 16 643 случая коронавируса. За весь период - 3 884 730. Выписаны – 3 340 545. За последние сутки умерли 539 человек, за все время – 74 158.

Накануне стало известно, что в больницах Калужской области сократят 170 коек для больных коронавирусом.

Тем временем

Сколько учеников и учителей болеет коронавирусом в калужских школах. Подробности.

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