В калужских больницах сократят 170 коек для больных коронавирусом

В больницах Калужской области в ближайшие дни сократят 170 коек для больных коронавирусом. Это связано со снижением уровня заболеваемости ковидом в нашем регионе, сообщил в понедельник, 1 февраля, на планерке в областном правительстве министр здравоохранения Алан ЦКАЕВ.

Сейчас в больницах развернуто 1910 коек. На них лечится 1341 пациент. Свободный коечный фонд составляет 29,6% или 569 коек.

По последним данным, в Калужской области выявлено 25 985 случаев заражения коронавирусом.