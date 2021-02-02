В Калужской области 262 педагога лечатся от коронавируса и ОРВИ

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в понедельник, 1 февраля, на заседании оперативного штаба рассказал о ситуации с заболеваемостью в образовательных учреждениях региона.

По его информации, в настоящее время на больничном находятся 440 педагогов. Из них 211 больны ОРВИ, 51 - COVID-19.

Новой коронавирусной инфекцией болеют трое учащихся. Поэтому на дистанционное обучение переведен один класс в школе Обнинска. Диагноз ОРВИ и грипп поставлен 66 учащимся. По этим заболеваниям на дистанционное обучение переведены 8 классов.

Вузы находятся на каникулах. В системе среднего профессионального образования COVID-19 болеют 23 студента и 15 преподавателей.

Тем временем

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