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Калужане предложили установить мультимедийный фонтан на набережной Яченского водохранилища
Как мы уже рассказывали, летом 2021 года в Калуге к 650-летию города планируется установить мультимедийный фонтан. Его стоимость составит около 82 миллионов рублей. Но бюджет при этом не пострадает – все работы обещает оплатить один из банков в качестве подарка к празднику.
Место установки фонтана пока не определено. Но в среду, 3 февраля, в социальных сетях на странице губернатора Владислава Шапши один из калужан предложил разместить фонтан на набережной Яченского водохранилища.
- Предлагаю набережную Яченского водохранилища, там сейчас все больше тусит народу, там нужно создавать места притяжения, - написал молодой человек.
Его предложение одобрило полсотни человек.
Официальных комментариев по поводу выбора места для размещения объекта пока не поступало.
Уважаемые читатели, а где бы вы предложили установить этот фонтан? Пишите в комментариях!
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