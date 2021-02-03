Калужане предложили установить мультимедийный фонтан на набережной Яченского водохранилища

Как мы уже рассказывали, летом 2021 года в Калуге к 650-летию города планируется установить мультимедийный фонтан. Его стоимость составит около 82 миллионов рублей. Но бюджет при этом не пострадает – все работы обещает оплатить один из банков в качестве подарка к празднику.

Место установки фонтана пока не определено. Но в среду, 3 февраля, в социальных сетях на странице губернатора Владислава Шапши один из калужан предложил разместить фонтан на набережной Яченского водохранилища.

- Предлагаю набережную Яченского водохранилища, там сейчас все больше тусит народу, там нужно создавать места притяжения, - написал молодой человек.

Его предложение одобрило полсотни человек.

Официальных комментариев по поводу выбора места для размещения объекта пока не поступало.

Уважаемые читатели, а где бы вы предложили установить этот фонтан? Пишите в комментариях!