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Главные новости в Калужской области 2 февраля: смерть на окружной, день сурка и космический юбилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2021 18:31 0 930
Главные новости в Калужской области 2 февраля: смерть на окружной, день сурка и космический юбилей

Какими новостями запомнился в Калужской области вторник, 2 февраля.

Смерть на окружной. Жуткое ДТП произошло на окружной дороге в Калуге накануне вечером. В лобовом столкновении «Киа» и «Фольксвагена» погиб 64-летний водитель первой легковушки. При этом непонятно, как он вообще там оказался, так как между проезжими частями там установлено ограждение. А во вторник опубликовали видео этой аварии.

Коронавирус в области. Новых смертей от коронавируса в нашем регионе за последние сутки не зафиксировано. Однако количество людей, которые прямо сейчас лечатся от ковида, по-прежнему растет. На сегодня таких – 2083.

Космический юбилей. Калуга в нынешнем году готовится отпраздновать не только 650-летие города, но и 60-летие первого полета человека в космос. Специально для праздника главный архитектор Алексей Комов разработал эмблему. Но не всем читателям она понравилась. Под новостью развернулось бурное обсуждение.

Футбольная крыша. Сегодня названы сроки строительства нового футбольного манежа на Правом берегу. В районе площадки «Спутник» на Тульском шоссе объект обещают построить к концу 2022 года. Что там сейчас творится, можно посмотреть на фото.

Калужские сурки. Как не вспомнить 2 февраля про этого зверька. Правда, многодетным семьям в Калуге, которые получили участки на окраине города без коммуникаций, не до смеха. Наш репортаж.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2021 18:31 0 930
Тэги: общество
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