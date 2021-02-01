В Калуге 64-летний водитель «Киа» погиб в ДТП на окружной дороге
Около 17:00 в понедельник, 1 февраля, смертельное ДТП произошло на окружной дороге в Калуге на участке между Грабцево и Турынино, сообщает УМВД по Калужской области.
По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» передвигался по встречной полосе со стороны Турынино в сторону Грабцевского шоссе и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».
Водитель «Киа» скончался на месте до приезда скорой помощи.
37-летний водитель «Фольксвагена» доставлен в больницу с различными травмами.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
На этом участке дороги проезжие части разделены ограждением. По какой-то причине водитель «Киа» ехал по встречке.