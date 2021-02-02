Дети полей, или День сурка в Лихунах и Большой Каменке

Каждый год в концентрированном месте проживания многодетных семей в Калужской области похож на предыдущий. Все те же обещания властей и безысходность существования.

Заграничный праздник

День сурка – традиционный праздник, который отмечают в Канаде и США 2 февраля. Фильм с одноименным названием вышел в 1993 году. По сюжету метеоролог на телевизионном канале Фил Коннорс отправляется в городок Панксатони, где должен сделать репортаж со «Дня сурка». Каждый год милый зверек вылезает из своей норы и по его поведению жители понимают, насколько близка весна. Сам Фил Коннорс попадает в петлю времени. Каждый следующий день он просыпается под одну и ту же песню и с одной и той же датой на календаре – 2 февраля. Пока герой фильма не сделал выводы по поводу своего эгоистичного и безразличного поведения, петля времени так и не разорвалась.

Перенесемся в Калужскую область. В 2014 году в нашем регионе стали активно выдавать земельные участки для многодетных семей. Федеральная и региональные программы помогали людям получить место для строительства своих домов. И сотни многодетных семей связали свои судьбы с деревнями Лихуны, Большая Каменка, Починки и Груздево что находятся в 15 километрах от центра Калуги.

Губернатор Анатолий Артамонов даже отчитался Президенту Владимиру Путину, что программы отработаны, счастливые калужане активно строятся на землях, к которым подведены все коммуникации и дороги.

Но в Лихунах и Большой Каменке 2014 год, как 2 февраля в Панксатони, попал во временную петлю. А сурок, вылезший из норы в поле недалеко от Калуги, может подсказать своим поведением разве что насколько высокие резиновые сапоги надо доставать брошенным на произвол судьбы многодетным семьям.

Путин поможет

Люди строили дома, тратили материнские капиталы, влезали в беспросветные кредиты и долги. И все это лишь с одной простой целью – обеспечить себя и своих детей нормальным жильем.

В начале января 2021 года калужские многодетные семьи устроили пикет и обратились к Президенту Владимиру Путину.

«Закон о выдаче участков был создан для того, чтобы поддержать многодетные семьи. На самом деле, получается, что, получив эти участки, мы получили усиленную нагрузку, потому что нет ни дорог, ни проектов, нет коммуникаций, и все это нужно делать за свой счет. В 2014 году участки получены, весной, в деревне Большая Каменка, на сегодняшний день у нас нет даже проекта. Прошло уже почти семь лет. И власти в очередной раз оговариваются, что им дорого, им тяжело. Ответьте, пожалуйста – какая же это поддержка многодетных семей?» - спрашивает Президента с небольшой надеждой в голосе многодетная мать из-под Калуги.

После этого проблемами людей, которые фактически живут посреди голого поля, занялся даже областной прокурор Константин Жиляков.

Но пока петля времени в Лихунах не разорвана. А мы расскажем одну историю из жизни обычной калужской многодетной семьи.

Клавдия Шитикова получила в 2014 году земельный участок в Лихунах. В управлении архитектуры тогда сказали, что у них будет такая же сказка как в Яглово, только лучше. Ведь вместо 6 соток семья Шитиковых получит 15. Можно было поверить в свою удачу и начинать строиться. Тем более, что рядом с участком была деревня Лихуны, поселок Молодежный. У калужанки даже мысли не было, что их бросят в чистом поле. Ведь активно обещали новые коммуникации.

Вера в лучшее еще больше укрепилась, когда в 2015 году в Лихунах стало появляться электричество. Думали, что все будет в порядке, сделают и все остальное…

Семейные традиции

Но вместо ожидаемых благ, в семье Шитиковых появилась новая традиция. Каждый год они получают одно и то же письмо, только дата в нем меняется. Пишут им чиновники разных уровней, что помочь ничем не могут, но очень сильно хотят это сделать.

Уже по традиции Клавдия жалуется на сайт Путина и в городскую управу. Ведь дома и участки многодетных семей есть, а вот на карте их не найти.

- Знаете, мы, наверное, самая оптимистичная семья в Лихунах, - говорит Клавдия Шитикова. - Уже готовы въехать в свой дом. С одной стороны, нам жаловаться на государство грех. Мы субсидию на улучшение жилищных условий получили. Материнский капитал нам дали. Потратили все эти деньги, готовы за каждую копейку отчитаться. Только вот жилищные условия наши никак не улучшились. Чем будем зимой отапливаться? Это особенная история. Я написала Путину, что программа по улучшению жилищных условий не сработала. У меня ребенок с заболеванием суставов, он не может жить в неотапливаемом доме. В скором времени позвонили из горгаза и спросили: «Что же это вы, Клавдия Александровна, Путину пишите? Пришли бы к нам, все сделали бы».

А мы до этого к ним обращались. Помощи не было до письма Путину. А тут повезло, и к нам пришел газ. Совпадение? Не думаю.

Зимой "дороги" в Лихунах не самого плохого качества

Только обещания

Семья Шитиковых все-таки заехала в свой новый дом. Только трудностей от этого не слишком убавилось.

- Если я вызову врача по своему адресу, то никто нас не найдет. Да и Скорая к нам не поедет. Они даже не знают, где мы находимся. Говорят, не будут нас искать в чистом поле, - продолжает Клавдия Шитикова. - Недавно был случай, ребенку стало плохо. Его довезли до старой деревни Лихун, там в таком состоянии он стоял в поле и ждал Скорую помощь.

Почти все вопросы семей, живущих без дорог и коммуникаций, связаны со здоровьем и безопасностью детей. Школьники учатся в Канищево или в городских образовательных учреждениях. Каждый день идет детвора от своего дома в кромешной тьме через старую деревню и овраг в поселок Молодежный. И только там на остановке их забирает Школьный автобус.

Осенью это путешествие превращается в двухкилометровый поход по болоту. Уже в школе дети полностью переодеваются и переобуваются, чтобы быть как все, чистыми.

- Ходили недавно в городское управление архитектуры. Я даже уже не заикалась про то, чтобы отсыпать дорогу щебнем, просто попросила строительный мусор. Хотели три центральных улицы хоть в какой-то удобоваримый вид привести, - рассказывает Клавдия Шитикова. - В августе мне пообещали, что выделят даже не мусор, а 200 кубов асфальтной крошки. Мы, продолжающие верить в чудеса, сбрасываемся многодетными семьями и покупаем строительный мусор, чтобы укрепить дорогу для последующей посыпки крошкой. Долбили с детьми кирпичи, потом вручную носили эти тяжести. Но крошки мы так и не получили. Я задала вопрос по поводу этого асфальта на онлайн-планерке городского головы. Пообещали, что срежут асфальт с набережной Яченского водохранилища. Идет февраль 2021 года, до сих пор везут.

К детям полей недалеко от деревни Лихуны иногда приезжают специалисты городской управы. Они вместе с многодетными семьями строят планы. Семьи опять кормят обещаниями и ничего не делают.

- Такое ощущение, что над нами просто издеваются. Недавно сказали, что если нам отсыпят асфальтной крошкой дороги, то не хватит денег на чистку улиц. Пришла зима. Крошки нет, но и дороги не чистят. Один раз только приехали, - продолжает Клавдия Шитикова. - Доходит до смешного. Приезжала прокуратура в январе. Они застряли на наших «дорогах».

Официально

Как выяснилось, о проблеме, действительно, знают, но поделать ничего не могут. Требования закона таковы, что дороги в Лихунах должны быть такого же уровня, как и, к примеру, улица Московская Калуги.

- Но вряд ли себе можно представить, что в Лихунах будет такое же интенсивное движение, как на одной из главных городских магистралей, - сказал по этому поводу Владислав Шапша.

Решение кроется в изменении федеральных законов и таковые собираются внеси уже в этом году.

- Сейчас есть предложение такое, - говорит Шапша. - Хотят принять закон, который упростил бы эту систему. В следующем году (2021-м) этот закон должен быть принят. Тогда можно будет строить везде. Лихуны – это важный вопрос, но такие участки есть во многих районах Калужской области.

Послесловие

Пока материал готовился к выходу в Лихунах жизнь заметно изменилась. После приезда областного прокурора «дороги» стали регулярно чиститься, привезли и установили баки для мусора и даже начали решать проблему с освещением в самых жизненно необходимых для жителей местах. Может, скоро и газ до многодетных семей с асфальтом доберутся.