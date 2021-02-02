Опубликовано видео смертельного ДТП на окружной дороге в Калуге

Как мы уже рассказывали, вечером 1 февраля на окружной дороге в Калуге на участке между Грабцево и Турынино произошло смертельное ДТП.

Во вторник в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали запись с видеорегистратора, на которую попал момент аварии.

Судя по этому видео, автомобиль «Киа» продолжительное время двигался по встречной полосе. Проезжавшие мимо автомобилисты моргали ему дальним светом. В момент столкновения белый «Фольксваген Поло» находился в своей левой полосе, водитель опережал грузовик.

Напомним, по данным УМВД по Калужской области, за рулем «Киа» был 64-летний мужчина. Он погиб на месте до приезда скорой помощи. 37-летний водитель «Фольксвагена» доставлен в больницу с различными травмами.

Момент смертельного ДТП в Калуге на окружной дороге 1 февраля 2021 года.