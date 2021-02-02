Футбольный манеж построят в Калуге к концу 2022 года

В Калуге началось строительство крытого футбольного манежа рядом с тренировочной площадкой «Спутник» на Тульском шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография», сообщает 2 февраля министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Построит манеж должны уже во второй половине 2022 года.

Уже выполнены устройство временной подъездной дороги, геодезические работы, вырубка зеленых насаждений, разработка и вывоз непригодного грунта.

Сейчас строители проводят забивку свай.

Таким должен получиться манеж.