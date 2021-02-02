Главный архитектор Калуги представил эмблему празднования 60-летия полета человека в космос
В Калуге разработали эмблему и брендбук городского празднования первого полета человека в космос. В понедельник, 1 февраля, об этом рассказал главный архитектор города Алексей КОМОВ.
- Лаконичное стилевое решение напрямую отсылает к эпохе первооткрывателей Вселенной и подвигу Юрия Алексеевича Гагарина, - отметил Комов. - Для города, как колыбели мировой космонавтики, это важнейшее судьбоносное событие будет отмечено прежде всего открытием второй очереди музея, «Дворца космоса в Калуге», как называли ещё историческое здание с 1967 года. Публичная презентация проекта планируется в начале следующей недели.
Напомним, вторую очередь музея космонавтики в Калуге планируется открыть 12 апреля. На мероприятие ранее приглашали президента России Владимира Путина. Однако пока нет информации, приедет ли глава государства.
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