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Главные новости в Калужской области 28 января: ковид убивает, детей тошнит, на автобусы ищут деньги

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.01.2021 19:00 1 1033
Главные новости в Калужской области 28 января: ковид убивает, детей тошнит, на автобусы ищут деньги

Какими новостями запомнился в Калужской области четверг, 28 января.

Новые смерти. Пандемия коронавируса продолжает уносить жизни калужан. Сегодня региональный оперативный штаб сообщил, что скончались 78-летний житель Обнинска и 63-летний пациент из Боровского района. Теперь в списке умерших 214 наших земляков. Количество новых выявленных случаев последние дни стабильно – чуть больше 150. За весь коронавирусный период в Калужской области подтвердили болезнь у 25 524 человек.

Вирус в саду. Тревожная новость утром в четверг облетела соцсети – в детском саду на Правом берегу отравились 16 детей. Однако все оказалось не совсем так. Дети действительно чувствуют себя плохо, многих тошнит, однако виной тому ротавирус – типичная хворь для дошкольных коллективов. В городской управе рассказали, что заразилось как минимум 16 малышей.

Миллионы на реформы. Калужские власти подвели первые итоги транспортной реформы, которая началась в городе осенью 2020 года. Тогда, напомним, все маршруты северного направления отдали муниципальному перевозчику, который начал использовать там новые автобусы. Теперь в Калуге хотят и другие направления передать муниципалам, но для этого необходим транспорт. А на закупку денег в бюджете нет. По задумке чиновников, средства можно найти в областном бюджете. На имя губернатора готовится обращение.

Подготовка к митингам. Калужская полиция заранее предупредила сторонников политика Алексей Навального, что акции 31 января будут незаконными, так как заявку на их проведение никто не подавал. Нарушителей грозятся моментально задерживать. В прошлые выходные на улицы города, напомним, вышло около 500 человек.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.01.2021 19:00 1 1033
Тэги: общество коронавирус главные новости
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