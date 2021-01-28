Главные новости в Калужской области 28 января: ковид убивает, детей тошнит, на автобусы ищут деньги

Какими новостями запомнился в Калужской области четверг, 28 января.

Новые смерти. Пандемия коронавируса продолжает уносить жизни калужан. Сегодня региональный оперативный штаб сообщил, что скончались 78-летний житель Обнинска и 63-летний пациент из Боровского района. Теперь в списке умерших 214 наших земляков. Количество новых выявленных случаев последние дни стабильно – чуть больше 150. За весь коронавирусный период в Калужской области подтвердили болезнь у 25 524 человек.

Вирус в саду. Тревожная новость утром в четверг облетела соцсети – в детском саду на Правом берегу отравились 16 детей. Однако все оказалось не совсем так. Дети действительно чувствуют себя плохо, многих тошнит, однако виной тому ротавирус – типичная хворь для дошкольных коллективов. В городской управе рассказали, что заразилось как минимум 16 малышей.

Миллионы на реформы. Калужские власти подвели первые итоги транспортной реформы, которая началась в городе осенью 2020 года. Тогда, напомним, все маршруты северного направления отдали муниципальному перевозчику, который начал использовать там новые автобусы. Теперь в Калуге хотят и другие направления передать муниципалам, но для этого необходим транспорт. А на закупку денег в бюджете нет. По задумке чиновников, средства можно найти в областном бюджете. На имя губернатора готовится обращение.

Подготовка к митингам. Калужская полиция заранее предупредила сторонников политика Алексей Навального, что акции 31 января будут незаконными, так как заявку на их проведение никто не подавал. Нарушителей грозятся моментально задерживать. В прошлые выходные на улицы города, напомним, вышло около 500 человек.