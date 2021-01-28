В Калуге 16 детей заразились ротавирусом в садике

Утром в четверг, 28 января, в социальных сетях появились публикации о том, что в детском саду «Карусель» на улице Минской в Калуге якобы отравились дети. Однако в городской управе опровергли эту информацию. Отравлений не было, но дети действительно заболели. И виной тому стал ротавирус.

- В МБДОУ «Детство» НСП «Карусель» по лабораторным анализам зафиксированы случаи заболевания ротавирусной инфекцией, - прокомментировала KP40 ситуацию заместитель городского головы Калуги по социальным вопросам Ирина АГЕЕВА.

По ее словам, сейчас известно о 16 заболевших детях.