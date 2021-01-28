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Калужская полиция предупредила о незаконности массовых акций 31 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.01.2021 16:22 6 774
Калужская полиция предупредила о незаконности массовых акций 31 января

В минувшую субботу, 23 января, в Калуге, как и во многих других городах России, прошел несанкционированный митинг в поддержку политика Алексей Навального. В ближайшее воскресенье его сторонники вновь призывают выйти на акцию. В то же время в УМВД по Калужской области в четверг, 28 января, напомнили о незаконности подобных мероприятий.

- В связи с распространением в сети Интернет информации о возможных несанкционированных акциях 31 января 2021 года, УМВД России по Калужской области официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством, - говорится в сообщении полиции.

Там напомнили, что проведение шествий, митингов, пикетов и иных мероприятий регламентировано законодательством.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - заявили в калужской полиции. - Правоохранители будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Уважаемые граждане! Полиция призывает вас не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также разъяснить своим несовершеннолетним детям информацию об ответственности за участие в подобных мероприятиях. Кроме того, напоминаем, что все действия нарушителей будут документироваться, по каждому факту будут проведены соответствующие проверки, по окончании которых принято процессуальное решение.

Как мы уже рассказывали, после акции в Калуге 23 января было возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского. Ранее уполномоченный по правам ребенка сообщала о задержании четырех подростков.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.01.2021 16:22 6 774
Тэги: общество полиция
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