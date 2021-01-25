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В Калуге четырех подростков задержали на митинге в поддержку Алексея Навального

Дмитрий Ивьев , Фото: Ольга Коробова.
Опубликовано: 25.01.2021 07:20 30 1675
В Калуге четырех подростков задержали на митинге в поддержку Алексея Навального

В субботу, 23 января, на несанкционированном митинге в поддержку политика Алексей Навального в центре Калуги задержали четырех подростков. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА.

По ее словам, подростков на мероприятии было немного. Общая численность участников ранее, напомним, оценивалась примерно в 500 человек.

- Все прошло в относительно спокойной обстановке, без скандалов и провокаций, - подчеркнула Коробова. - Наши дети порой разумнее взрослых. Количество подростков в сквере было невелико. Большинство из них по привычке снимали на мобильные телефоны происходящее вокруг и по их же словам, пришли из любопытства.

Как отметила Коробова, сложнее объяснить поведение некоторых взрослых.

- Вот, превратили малолетнего ребёнка в агитационную куклу, - написала уполномоченный. - Некоторые просто пришли на несанкционированное собрание вместе с маленькими детьми. Уважаемые взрослые, это все не семейный поход в кинотеатр! Странно и тревожно видеть подобное поведение. Я считаю, что таким людям самим бы не помешало повзрослеть. Очевидно, что организаторы подобных собраний не заботятся о здоровье и безопасности детей. Но это не снимает с родителей и просто взрослых граждан безусловной ответственности за это. Возможно, пренебрежение этими понятными обязанностями привело к тому, что четверо несовершеннолетних нарушили закон. Они были задержаны полицией. Взрослые в форме тоже, конечно, объяснят все нюансы сложившейся ситуации, но гораздо правильнее если бы это были родители.

Коробова отдельно подчеркнула, что уважает право взрослого человека самовыражаться.

- Но выходить на несанкционированные митинги и собрания вместе с малолетними — это ничем неоправданный риск, - считает она. - Не заниматься просвещением и воспитанием своих детей – такой же риск. Если родители не ставят в приоритет безопасность ребенка, то становится непонятно в каком виртуальном мире они живут. Заботьтесь о детях и берегите их!

По оценкам сторонников Алексея Навального, в акциях по всей России 23 января приняло участие около 250 тысяч человек. Представители власти называли в разы меньшие данные. При этом задержано около 3500 участников.

Дмитрий Ивьев , Фото: Ольга Коробова.
Опубликовано: 25.01.2021 07:20 30 1675
Тэги: общество алексей навальный ольга коробова
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