В Калуге возбудили уголовное дело после избиения полицейского на митинге в поддержку Навального

Как мы уже рассказывали, 23 января в Калуге на улице Театральной во время митинга в поддержку политика Алексея Навального произошел конфликт между группой участников и полицейским. Один из мужчин ударил сотрудника правоохранительных органов. Этот эпизод попал на наше видео. Во вторник, 23 января, на совещании, которое проводил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье номер 318 УК РФ «Применение насилия в отношение представителя власти».

Подозреваемый задержан, идет расследование. Больше никаких подробностей в СК не сообщают. Не комментируют ситуацию по митингу и в калужской полиции.

Отметим, что статья УК 318 предполагает до пяти лет лишения свободы.