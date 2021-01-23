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На митинге в поддержку Навального в Калуге избили полицейского

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.01.2021 16:23 14 2189
На митинге в поддержку Навального в Калуге избили полицейского

В субботу, 23 января, в Калуге состоялся митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Утром мы предположили, что он не будет массовым, однако получилось иначе.

К 14:00 на сквере Ленина собралось около 400-500 человек. Эту цифру мы получили, рассчитав примерную площадь, которую занимали протетующие, помножив ее на плотность толпы (от 1 до 3 человек на квадратный метр).

Во время шествия его участники оценивали число протестующих в несколько тысяч, но это не более, чем иллюзия, вызванная замкнутым пространством улиц, по которым шла толпа. На них шествие выглядело внушительно, создавалось впечатление, будто толпе нет конца и края, однако это не так. Подсчет по той же методике числа протестующих, дошедших до площади Театральной, показал примерно ту же самую цифру, что и на сквере Ленина - около 550 человек.

Как вы уже поняли, от сквера протестуюшие, среди которых помимо совершеннолетних наблюдалось большое число подростков от 14 лет, двинулись сначала по улице Карпова, а потом по улице Театральной в сторону областной драмы.

На стрелке у второй аптеки колонну встретила полиция. Людей предупредили, что шествие незаконно (сторонники оппозиционера даже заявку на митинг подавать не стали). Двух молодых людей, особо активничавших в сквере Ленина, задержали. А когда полиция попыталась задержать одного из взрослых людей, явно координировавших протест, подростков спровоцировали на нападение.

В результате одному из полицейских досталось кулаком по лицу, его повалили наземь и добавили ногами. В результате своего дядьку дети отбили, однако позже провокатора все же задержала полиция.

В общей сложности на глазах нашего корреспондента задержали 5 человек, но по факту их наверняка было больше. Окончательные данные будут позже.

Подробнее об этом и других нелицеприятных и тревожных моментах несанкционированного митинга, читайте в репортаже нашего журналиста, побывавшего в гуще событий, который выйдет на нашем сайте позже.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.01.2021 16:23 14 2189
Тэги: общество несанкционированный митинг навальный
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