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Политическая авантюра Навального терпит фиаско на Дальнем Востоке

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.01.2021 11:50 1 727
Политическая авантюра Навального терпит фиаско на Дальнем Востоке

В субботу, 23 января, в 14.00 по призыву политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток за нарушение условий прохождения испытательного срока, в различных регионах России проходят несанкционированные митинги. 

Такой же запланирован на указанное время и в Калуге, а в регионах Дальнего Востока из-за разницы во времени они уже прошли. И их итоги крайне неутешительны для сторонников оппозиционера.

Как сообщает дальневосточный телеграмм-канал Недальний Восток, в Приморском крае (население 1,9 млн человек) на митинг вышли 350-400 человек, в Хабаровском крае (1,3 млн человек) протестовали 200-300 человек, в Сахалинской (450 тыс. человек) и Магаданской (140 тыс.) областях на призыв нарушить закон откликнулись менее 100 человек в каждом регионе.

То есть доля поддержки Навального среди суровых дальневосточников из указанных регионов составляет 0,02% от всего населения. 

По остальным регионам, где мероприятие уже состоялось, данные пока не поступили, однако если Калуга покажет ту же тенденцию, что и Дальний Восток, то на несанкционированном митинге в нашем городе стоит ожидать присутствие нескольких десятков человек.

Напомним, Калуге Алексей Навальный запомнился не только несанкционированными митингами, но и как автор расследования якобы незаконной деятельности сыновей бывшего генпрокурора Чайки в Калужской области. Огромное количетво фактов, изложенных в этом расследовании, на проверку оказались чистым вымыслом.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.01.2021 11:50 1 727
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