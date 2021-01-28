В Калуге на новые автобусы планируют потратить от 400 до 800 миллионов рублей

В Калуге на заседании городской думы подвели первые итоги транспортной реформы, которая началась в городе осенью 2020 года. Тогда, напомним, все маршруты северного направления отдали муниципальному перевозчику, который начал использовать там новые автобусы.

- Муниципальным предприятием было взято в лизинг 60 автобусов, 19 – большой вместимости и 41 – средней, - рассказали в гордуме. - Стоимость автобусов составляет 306 миллионов 740 тысяч рублей, сумма лизинга - 441 миллион 466 тысяч рублей, срок лизинга – 82 месяца.

По информации властей, налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут на 40 миллионов рублей.

Чтобы продолжить реформирование и полностью передать «Управлению калужского троллейбуса» транспортное обслуживание еще нескольких направлений, необходимо значительно увеличить парк техники УКТ, что потребует от 400 до 800 миллионов рублей. Таких денег в бюджете города нет.

Один из депутатов предложил обратиться к губернатору Калужской области Владиславу Шапше с просьбой об оказании финансовой помощи для увеличения парка техники МУП «Управление калужского троллейбуса». Предложение поддержали все депутаты.

- Первые итоги транспортной реформы можно назвать положительными: улучшилась работа общественного транспорта, соблюдается расписание, сократилось количество жалоб, повысится наполняемость бюджета, главное, чтобы все нововведения были не в ущерб качеству обслуживания пассажиров, – прокомментировал председатель городской думы Юрий Моисеев. – Необходимо двигаться дальше и здесь без помощи региона нам не обойтись.