В 17 районах Калужской области за сутки уменьшилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 17 января, подтвердили 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 803, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 21 740 калужан.
Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав накануне признался в ошибке и настаивал, что на данный момент умер 201 человек.
На лечении остаются 1862 человека.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 359 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 158 (+5),
- Боровский район – 117 (+3),
- Кировский район – 112 (+3),
- Козельский район – 99 (-4),
- Малоярославецкий район – 95 (-1),
- Жуковский район – 90 (-1),
- Людиновский район – 86 (-2),
- Дзержинский район – 76 (-3),
- Ферзиковский район – 73 (-3),
- Сухиничский район – 69 (-3),
- Бабынинский район – 63 (-2),
- Тарусский район – 57 (-1),
- Думиничский район – 51 (-2),
- Перемышльский район – 49 (-1),
- Юхновский район – 45 (-2),
- Жиздринский район – 43 (+4),
- Медынский район – 39 (+6),
- Спас-Деменский район – 34 (+6),
- Мещовский район – 29 (+3),
- Мосальский район - 26 (+1),
- Износковский район – 23 (-1),
- Хвастовичский район – 20 (-4),
- Ульяновский район – 18 (-2),
- Барятинский район – 16 (-2),
- Куйбышевский район – 15 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 января 2021 года.
Напомним, 16 января в Калужской области сняли запрет на работу заведений общественного питания в ночное время.
Тем временем
Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.
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