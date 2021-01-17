В 17 районах Калужской области за сутки уменьшилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 17 января, подтвердили 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 803, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 21 740 калужан.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав накануне признался в ошибке и настаивал, что на данный момент умер 201 человек.

На лечении остаются 1862 человека.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 359 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 158 (+5),

Боровский район – 117 (+3),

Кировский район – 112 (+3),

Козельский район – 99 (-4),

Малоярославецкий район – 95 (-1),

Жуковский район – 90 (-1),

Людиновский район – 86 (-2),

Дзержинский район – 76 (-3),

Ферзиковский район – 73 (-3),

Сухиничский район – 69 (-3),

Бабынинский район – 63 (-2),

Тарусский район – 57 (-1),

Думиничский район – 51 (-2),

Перемышльский район – 49 (-1),

Юхновский район – 45 (-2),

Жиздринский район – 43 (+4),

Медынский район – 39 (+6),

Спас-Деменский район – 34 (+6),

Мещовский район – 29 (+3),

Мосальский район - 26 (+1),

Износковский район – 23 (-1),

Хвастовичский район – 20 (-4),

Ульяновский район – 18 (-2),

Барятинский район – 16 (-2),

Куйбышевский район – 15 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 января 2021 года.

Напомним, 16 января в Калужской области сняли запрет на работу заведений общественного питания в ночное время.

Тем временем

Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.

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