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В Калужской области ресторанам и кафе разрешили работать по ночам с 16 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2021 18:52 6 844
В Калужской области ресторанам и кафе разрешили работать по ночам с 16 января

В Калужской области заведениям общественного питания с 16 января 2021 года разрешено работать в ночное время. Региональное правительство не стало продлять запрет, действовавший с 1 декабря по 15 января.

- В период с 1 декабря 2020 по 15 января 2021 региональным законодательством предписано приостановление оказание услуг общественного питания в организациях всех форм собственности, а также проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ресторанах, барах, кафе, ночных клубах (на дискотеках), караоке, боулинг-клубах, кальянных в ночное время с 00:00 до 06:00, а 1 января 2021 года с 02:00 до 06:00, - прокомментировали ситуацию в министерстве труда и социальной защиты области. - Иных норм действующее законодательство в настоящее время не содержит.

Напомним, ресторанам нельзя было работать ночью, так как в это время, по мнению законодателей, тяжелее контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Масочный режим действует в Калужской области до 31 января. Однако высока вероятность того, что его продлят еще на месяц или два.

Тем временем

С 18 января в Калуге и области начнется массовая вакцинация от коронавируса. Все желающие уже могут записаться. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2021 18:52 6 844
Тэги: коронавирус общество здравоохранение статистика вакцинация
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