В Калужской области за сутки 165 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 165 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 23 803, сообщили в воскресенье, 17 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровел еще 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 21 740 калужан.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав накануне признался в ошибке и настаивал, что на данный момент умер 201 человек.

На лечении остаются 1854 человека.

По всей России за сутки выявлено 23 586 случаев коронавируса. За весь период - 3 568 209. Выписан – 2 960 431. За последние сутки умер 481 человек, за все время – 65 566.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 17 января 2021 года.

Напомним, 16 января в Калужской области сняли запрет на работу заведений общественного питания в ночное время.

Тем временем

Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.

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