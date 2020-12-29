В восьми районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 29 декабря, подтвердили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 710, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 169 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 388 калужан.

В списке умерших по-прежнему 165 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 1157 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в восьми - снизилось, в 10 - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 232 (-9 к предыдущему дню),

Обнинск – 136 (-2),

Кировский район – 80 (-5),

Малоярославецкий район – 75 (+4),

Козельский район – 70 (+6),

Боровский район – 64 (+5),

Людиновский район – 58 (+6),

Жуковский район – 57 (+7),

Дзержинский район – 52 (+1),

Ферзиковский район – 44 (-3),

Сухиничский район – 35 (0),

Тарусский район – 28 (-1),

Думиничский район – 25 (-2),

Жиздринский район – 23 (0),

Мещовский район – 22 (0),

Перемышльский район – 21 (+1),

Износковский район – 19 (0),

Юхновский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Бабынинский район – 16 (-10),

Медынский район – 15 (0),

Хвастовичский район – 14 (0),

Мосальский район - 11 (0),

Куйбышевский район – 10 (+1),

Ульяновский район – 8 (-1),

Барятинский район – 7 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 декабря 2020 года.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 декабря честно заявил, что пока не знает, когда вся эта ситуация с коронавиурсом закончится.

Тем временем

Стало известно, когда в Калуге на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом. В нем будет 500 коек. Подробности.

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