В восьми районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 29 декабря, подтвердили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 710, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 169 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 388 калужан.
В списке умерших по-прежнему 165 человек. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 1157 человек.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в восьми - снизилось, в 10 - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 232 (-9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 136 (-2),
- Кировский район – 80 (-5),
- Малоярославецкий район – 75 (+4),
- Козельский район – 70 (+6),
- Боровский район – 64 (+5),
- Людиновский район – 58 (+6),
- Жуковский район – 57 (+7),
- Дзержинский район – 52 (+1),
- Ферзиковский район – 44 (-3),
- Сухиничский район – 35 (0),
- Тарусский район – 28 (-1),
- Думиничский район – 25 (-2),
- Жиздринский район – 23 (0),
- Мещовский район – 22 (0),
- Перемышльский район – 21 (+1),
- Износковский район – 19 (0),
- Юхновский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Бабынинский район – 16 (-10),
- Медынский район – 15 (0),
- Хвастовичский район – 14 (0),
- Мосальский район - 11 (0),
- Куйбышевский район – 10 (+1),
- Ульяновский район – 8 (-1),
- Барятинский район – 7 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 декабря 2020 года.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 29 декабря честно заявил, что пока не знает, когда вся эта ситуация с коронавиурсом закончится.
Тем временем
Стало известно, когда в Калуге на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом. В нем будет 500 коек. Подробности.
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