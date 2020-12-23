В каких районах Калужской области подтвердили три смерти от коронавируса 23 декабря

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида 23 декабря достигло 153. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 74-летний житель Малоярославецкого района, 59-летний пациент из Дзержинского района и 65-летний обнинец.

В декабре в нашем регионе скончались от ковида уже 42 человека. Летальные случаи фиксируются едва ли не каждый день.

Также выявлено 173 новых случая заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество зараженных в регионе выросло до 19 690.

Выздоровели за сутки 165 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 18 392 человека.

На лечении остаются 1145 пациентов с ковидом.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

В Калужской области на треть вырос охват тестированием на коронавирус. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

UPD. Подробная статистика по районам размещена здесь.

Тем временем

В Обнинске полностью заполнилось инфекционное отделение. Там лечат больных ковидом и пневмонией. Подробности.

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