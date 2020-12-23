В Калужской области за два месяца на треть вырос охват тестированием на коронавирус
В Калужской области с октября на треть увеличилось количество тестов на коронавирус, сделанных за сутки. Об этом сообщили в среду, 23 декабря, в министерстве здравоохранения региона.
Минздрав подчеркивает, что лаборатории работают без выходных. За день делается почти 2000 тестов. За весь период пандемии в Калужской области проведено 333 884 теста.
Врачи рекомендуют пациентам за два часа до теста отказаться от некоторых вещей:
- Не есть,
- Не пить,
- Не чистить зубы,
- Не курить,
- Не пользоваться спреем для горла, каплями для носа и другими лекарственными средствами.
- Помимо общего объема материала, поступают ПЦР-анализы пациентов для плановой госпитализации, которые должны быть выполнены в течение трех дней, - отмечают в министерстве. - Часть материалов при сомнительном результате требует повторных исследований, на которые также уходит время.
Необходимость сдачи теста определяется врачом.
- Если вы уже чувствуете симптомы ОРВИ, позвоните в регистратуру вашей больницы или по телефонам горячей линии 122, *040, - просят в калужском Минздраве. – Нужно рассказать о симптомах и вызвать участкового врача на дом. Именно он определит дальнейшие действия.
Как мы уже рассказывали, в нашем регионе уже выявлено 19 517 случаев ковида.
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