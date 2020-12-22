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171 новый случай коронавируса подтвержден в Калужской области за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2020 16:42 0 433
171 новый случай коронавируса подтвержден в Калужской области за сутки

В Калужской области во вторник, 22 декабря, подтвердили 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 517, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 163 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 18 227 калужан.

В списке умерших теперь 150 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались 57-летний житель Малоярославецкого района, а также два пациента из Калуги - 74 и 63 лет.

На лечении остаются 1140 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в шести - снизилось, в восьми - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 226 (+22 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 115 (-18),
  • Кировский район – 90 (-3),
  • Козельский район – 87 (-4),
  • Боровский район – 74 (0),
  • Малоярославецкий район – 70 (+2),
  • Людиновский район – 64 (0),
  • Дзержинский район – 57 (-2),
  • Жуковский район – 54 (+2),
  • Ферзиковский район – 36 (-2),
  • Сухиничский район – 28 (+1),
  • Думиничский район – 25 (+2),
  • Тарусский район – 23 (+1),
  • Жиздринский район – 22 (+1),
  • Мещовский район – 21 (0),
  • Перемышльский район – 20 (0),
  • Юхновский район – 20 (+1),
  • Спас-Деменский район – 17 (0),
  • Износковский район – 16 (+1),
  • Медынский район – 15 (+1),
  • Бабынинский район – 14 (+1),
  • Ульяновский район – 13 (0),
  • Хвастовичский район – 10 (-2),
  • Куйбышевский район – 9 (0),
  • Мосальский район - 8 (+1),
  • Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 декабря 2020 года.

В понедельник, 21 декабря, калужанам начали перечислять выплату в 5000 рублей на каждого ребенка. Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ее ввели из-за ограничений на детские новогодние праздники.

На данный момент в нашем регионе прививку от коронавируса сделали 271 социальному и медицинскому работнику. Вакцинация продолжается.

Тем временем

В Обнинске полностью заполнилось инфекционное отделение. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2020 16:42 0 433
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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