171 новый случай коронавируса подтвержден в Калужской области за сутки

В Калужской области во вторник, 22 декабря, подтвердили 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 517, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 163 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 18 227 калужан.

В списке умерших теперь 150 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались 57-летний житель Малоярославецкого района, а также два пациента из Калуги - 74 и 63 лет.

На лечении остаются 1140 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в шести - снизилось, в восьми - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 226 (+22 к предыдущему дню),

Обнинск – 115 (-18),

Кировский район – 90 (-3),

Козельский район – 87 (-4),

Боровский район – 74 (0),

Малоярославецкий район – 70 (+2),

Людиновский район – 64 (0),

Дзержинский район – 57 (-2),

Жуковский район – 54 (+2),

Ферзиковский район – 36 (-2),

Сухиничский район – 28 (+1),

Думиничский район – 25 (+2),

Тарусский район – 23 (+1),

Жиздринский район – 22 (+1),

Мещовский район – 21 (0),

Перемышльский район – 20 (0),

Юхновский район – 20 (+1),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Износковский район – 16 (+1),

Медынский район – 15 (+1),

Бабынинский район – 14 (+1),

Ульяновский район – 13 (0),

Хвастовичский район – 10 (-2),

Куйбышевский район – 9 (0),

Мосальский район - 8 (+1),

Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 декабря 2020 года.

В понедельник, 21 декабря, калужанам начали перечислять выплату в 5000 рублей на каждого ребенка. Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ее ввели из-за ограничений на детские новогодние праздники.

На данный момент в нашем регионе прививку от коронавируса сделали 271 социальному и медицинскому работнику. Вакцинация продолжается.

Тем временем

В Обнинске полностью заполнилось инфекционное отделение. Подробности.

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