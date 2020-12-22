171 новый случай коронавируса подтвержден в Калужской области за сутки
В Калужской области во вторник, 22 декабря, подтвердили 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 517, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 163 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 18 227 калужан.
В списке умерших теперь 150 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались 57-летний житель Малоярославецкого района, а также два пациента из Калуги - 74 и 63 лет.
На лечении остаются 1140 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в шести - снизилось, в восьми - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 226 (+22 к предыдущему дню),
- Обнинск – 115 (-18),
- Кировский район – 90 (-3),
- Козельский район – 87 (-4),
- Боровский район – 74 (0),
- Малоярославецкий район – 70 (+2),
- Людиновский район – 64 (0),
- Дзержинский район – 57 (-2),
- Жуковский район – 54 (+2),
- Ферзиковский район – 36 (-2),
- Сухиничский район – 28 (+1),
- Думиничский район – 25 (+2),
- Тарусский район – 23 (+1),
- Жиздринский район – 22 (+1),
- Мещовский район – 21 (0),
- Перемышльский район – 20 (0),
- Юхновский район – 20 (+1),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Износковский район – 16 (+1),
- Медынский район – 15 (+1),
- Бабынинский район – 14 (+1),
- Ульяновский район – 13 (0),
- Хвастовичский район – 10 (-2),
- Куйбышевский район – 9 (0),
- Мосальский район - 8 (+1),
- Барятинский район – 6 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 декабря 2020 года.
В понедельник, 21 декабря, калужанам начали перечислять выплату в 5000 рублей на каждого ребенка. Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ее ввели из-за ограничений на детские новогодние праздники.
На данный момент в нашем регионе прививку от коронавируса сделали 271 социальному и медицинскому работнику. Вакцинация продолжается.
Тем временем
В Обнинске полностью заполнилось инфекционное отделение. Подробности.
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