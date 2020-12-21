В Калужской области 271 человек привился от коронавируса

По состоянию на 21 декабря в Калужской области 271 человек сделал прививку от коронавируса. Все вакцинированные – медицинские или социальные работники, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- На данный момент в регионе 1535 человек из числа подавших заявку на вакцинацию обследовано на антитела. У 865 - их нет, им прививка будет сделана, - отметил глава региона. - Сейчас начали обследовать на антитела сотрудников образовательных учреждений, которые записались на прививку от коронавируса.

Как мы уже рассказывали, 900 доз вакцины против COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» поступили в Калугу неделю назад. Новые партии ожидаются уже в январе.

На 21 декабря в Калужской области выявлено 19 346 случаев коронавируса. Лечиться на данный момент продолжают 1135 человек.

В больницах региона остаются свободными 658 коек для больных ковидом.

Тем временем

В Калуге рестораны и кафе работали ночью, несмотря на введенные ограничения. Подробности.