В Калужской области 271 человек привился от коронавируса
По состоянию на 21 декабря в Калужской области 271 человек сделал прививку от коронавируса. Все вакцинированные – медицинские или социальные работники, сообщил губернатор Владислав ШАПША.
- На данный момент в регионе 1535 человек из числа подавших заявку на вакцинацию обследовано на антитела. У 865 - их нет, им прививка будет сделана, - отметил глава региона. - Сейчас начали обследовать на антитела сотрудников образовательных учреждений, которые записались на прививку от коронавируса.
Как мы уже рассказывали, 900 доз вакцины против COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» поступили в Калугу неделю назад. Новые партии ожидаются уже в январе.
На 21 декабря в Калужской области выявлено 19 346 случаев коронавируса. Лечиться на данный момент продолжают 1135 человек.
В больницах региона остаются свободными 658 коек для больных ковидом.
Тем временем
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