В Калужской области госпитализирован 1171 человек с пневмонией
В Калужской области по данным на 21 декабря госпитализировано 559 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Еще 1171 койку занимают пациенты с пневмонией, у которых тест на ковид оказался отрицательным. 658 коек из 2388 остается в резерве, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Из всех госпитализированных пациентов кислородная поддержка оказывается 982 калужанам. Из них 10 человек находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких, 36 – на неинвазивной ИВЛ.
Как мы ранее сообщали, 21 декабря в Калуге и области выявлено 170 новых случаев коронавируса. Скончались два пациента.
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