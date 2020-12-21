В Калужской области госпитализирован 1171 человек с пневмонией

В Калужской области по данным на 21 декабря госпитализировано 559 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Еще 1171 койку занимают пациенты с пневмонией, у которых тест на ковид оказался отрицательным. 658 коек из 2388 остается в резерве, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Из всех госпитализированных пациентов кислородная поддержка оказывается 982 калужанам. Из них 10 человек находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких, 36 – на неинвазивной ИВЛ.

Как мы ранее сообщали, 21 декабря в Калуге и области выявлено 170 новых случаев коронавируса. Скончались два пациента.

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