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В Калужской области за сутки 170 человек заразились коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2020 14:30 4 924
В Калужской области за сутки 170 человек заразились коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 21 декабря, подтвердили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 346, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 159 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 18 064 калужанина.

В списке умерших теперь 147 человек. За последние сутки подтвердили две новые смерти. Скончались 76-летний житель Малоярославецкого района и 58-летний пациент из Кировского района.

На лечении остаются 1135 человек.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в восьми - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 204 (-12 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 133 (-1),
  • Кировский район – 93 (-2),
  • Козельский район – 91 (0),
  • Боровский район – 74 (+4),
  • Малоярославецкий район – 68 (+6),
  • Людиновский район – 64 (-1),
  • Дзержинский район – 59 (+7),
  • Жуковский район – 52 (+1),
  • Ферзиковский район – 38 (+3),
  • Сухиничский район – 27 (0),
  • Думиничский район – 23 (+2),
  • Тарусский район – 22 (-4),
  • Жиздринский район – 21 (+2),
  • Мещовский район – 21 (0),
  • Перемышльский район – 20 (+3),
  • Юхновский район – 19 (+2),
  • Спас-Деменский район – 17 (+2),
  • Износковский район – 15 (+1),
  • Медынский район – 14 (0),
  • Бабынинский район – 13 (-7),
  • Ульяновский район – 13 (+3),
  • Хвастовичский район – 12 (-1),
  • Куйбышевский район – 9 (+2),
  • Мосальский район - 7 (-1),
  • Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 декабря 2020 года.

В понедельник, 21 декабря, калужанам начали перечислять выплату в 5000 рублей на каждого ребенка.

Тем временем

Из-за коронавируса в Калуге не успели построить Дворец спорта. Подробности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2020 14:30 4 924
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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