В Калужской области за сутки 170 человек заразились коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 21 декабря, подтвердили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 346, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 159 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 18 064 калужанина.
В списке умерших теперь 147 человек. За последние сутки подтвердили две новые смерти. Скончались 76-летний житель Малоярославецкого района и 58-летний пациент из Кировского района.
На лечении остаются 1135 человек.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в восьми - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 204 (-12 к предыдущему дню),
- Обнинск – 133 (-1),
- Кировский район – 93 (-2),
- Козельский район – 91 (0),
- Боровский район – 74 (+4),
- Малоярославецкий район – 68 (+6),
- Людиновский район – 64 (-1),
- Дзержинский район – 59 (+7),
- Жуковский район – 52 (+1),
- Ферзиковский район – 38 (+3),
- Сухиничский район – 27 (0),
- Думиничский район – 23 (+2),
- Тарусский район – 22 (-4),
- Жиздринский район – 21 (+2),
- Мещовский район – 21 (0),
- Перемышльский район – 20 (+3),
- Юхновский район – 19 (+2),
- Спас-Деменский район – 17 (+2),
- Износковский район – 15 (+1),
- Медынский район – 14 (0),
- Бабынинский район – 13 (-7),
- Ульяновский район – 13 (+3),
- Хвастовичский район – 12 (-1),
- Куйбышевский район – 9 (+2),
- Мосальский район - 7 (-1),
- Барятинский район – 6 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 декабря 2020 года.
В понедельник, 21 декабря, калужанам начали перечислять выплату в 5000 рублей на каждого ребенка.
Тем временем
Из-за коронавируса в Калуге не успели построить Дворец спорта. Подробности.
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