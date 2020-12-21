В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 147, сообщили KP40 в понедельник, 21 декабря, в федеральном оперативном штабе.

В декабре в нашем регионе скончались от ковида уже 36 человек. Летальные случаи фиксируются едва ли не каждый день.

Также выявлено 170 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе выросло до 19 346.

Выздоровели за сутки 159 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 18 864 человека.

На лечении остаются 1135 пациентов с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 29 350 случаев коронавируса. За весь период - 2 877 727. Выписано – 2 295 362. За последние сутки умерли 493 человека, за все время – 51 351.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 декабря 2020 года.

В понедельник, 21 декабря, калужанам начали перечислять выплату в 5000 рублей на каждого ребенка.

Тем временем

Из-за коронавируса в Калуге не успели построить Дворец спорта. Подробности.

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