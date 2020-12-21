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В Калуге окончание строительства Дворца спорта перенесли на 31 марта 2021 года из-за коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.12.2020 10:08 10 1149
В Калуге окончание строительства Дворца спорта перенесли на 31 марта 2021 года из-за коронавируса

В Калуге до конца 2020 года не успеют достроить Дворец спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Хотя контракт на 3,9 миллиарда рублей предусматривал завершение работ до 31 декабря.

В пятницу, 18 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление правительства Калужской области №970, которым срок окончания работ перенесен на три месяца – до 31 марта 2021 года.

В этом документе губернатор ссылается на пункт федерального закона о закупках, в котором идет речь о коронавирусе:

- В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Постановление правительства Калужской области №970 от 18.12.2020.

Дворец спорта Калуга

Дворец спорта Калуга

Дворец спорта Калуга

Состояние Дворца спорта на 7 декабря 2020 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.12.2020 10:08 10 1149
Тэги: общество спорт дворец спорта владислав шапша
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