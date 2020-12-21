В Калужской области 21 декабря начались новогодние выплаты на детей в 5000 рублей

В Калужской области в понедельник, 21 декабря, начинаются единовременные новогодние выплаты на детей в возрасте до восьми лет в размере 5000 рублей. Об этом на рабочем совещании правительства сообщил министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ.

Напомним, о денежной помощи на прошлой неделе объявил президент России Владимир Путин.

На данный момент оформлены все необходимые документы на 85 974 детей. Они в сумме получат почти 430 миллионов рублей.

Представитель отделения Пенсионного фонда по Калужской области рассказал губернатору Владиславу Шапше, что сегодня документы уже ушли в банк, 21 декабря люди начнут получать деньги на карты.

Как мы уже рассказывали, выплата положена на всех детей, которые родились 18 декабря 2012 года либо позже.

Заявление подавать не нужно, если вы уже весной и летом 2020 года получали выплаты на детей в возрасте до 3 лет и в возрасте от 3 до 16. Деньги автоматически придут на указанный ранее банковский счет.

Заявление на госуслугах подавать нужно, если указанный ранее счёт был закрыт. Сделать это можно до 1 апреля 2021 года.

Также нужно подать заявление, если вы ранее этого не делали либо если ваш ребенок родился 1 июля 2020 года и позже.

Всего в нашем регионе новогоднюю выплату в 5000 рублей получит около 90 000 детей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и вынужденных каникул весной и летом нынешнего года вводились единовременные выплаты в 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. По информации министерства труда и социальной защиты, на эти выплаты, а также помощь детям до трех лет потрачено почти 3,9 миллиарда рублей.

Ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет получают 22 238 семей. На это из бюджета выделено 1,6 миллиарда рублей.

UPD. Некоторые наши читатели в социальных сетях сообщают, что 5000 рублей уже пришли на счет.