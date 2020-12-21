В Калуге рестораны оштрафуют за работу в ночное время

В Калужской области с 1 декабря по 15 января заведениям общественного питания запрещено работать с полуночи до шести утра. Однако не все бары и рестораны выполняют эти требования. В понедельник, 21 декабря, о результатах недавней проверки рассказали в региональном управлении административно-технического контроля.

- В ночь с субботы на воскресенье сотрудники отдела проверили организации различных форм собственности и предпринимателей, осуществляющих услуги общественного питания и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, чья работа должна быть приостановлена с 1 декабря по 15 января в ночное время с нуля ночи до шести утра, - сообщили в управлении. - Проведен мониторинг 28 объектов. В ходе проверочных мероприятий выявлены факты осуществления деятельности организациями и обслуживания граждан в ночное время, допущение нахождения граждан в помещениях без средств индивидуальной защиты.

Судя по опубликованным фото, которые сделали проверяющие, некоторые заведения оставались открытыми и в 00:30, и после часа ночи. Теперь их владельцев ждут штрафы.